06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Krung Thai Bank PCL (KTB) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Krung Thai Bank PCL (KTB) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,904 THB gegenüber 1,05 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 26,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,27 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren noch 53,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,47 THB aus. Im Vorjahr waren 3,45 THB je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 152,43 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 207,88 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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