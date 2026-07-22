Erste Schätzungen: KS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KS wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 56,25 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 97,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KS 28,48 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 203,79 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KS einen Umsatz von 177,79 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 152,78 JPY, gegenüber 91,31 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 809,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 759,71 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at