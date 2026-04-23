K'S HOLDINGS Aktie
WKN: 888962 / ISIN: JP3277150003
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KS wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass KS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,13 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,73 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,84 JPY, gegenüber 57,08 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 755,25 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 738,02 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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