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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KS wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass KS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,13 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,73 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,84 JPY, gegenüber 57,08 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 755,25 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 738,02 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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