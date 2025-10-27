Erste Schätzungen: KSB legt Quartalsergebnis vor

KSB äußert sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass KSB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,55 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 6,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,90 INR, gegenüber 14,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 27,43 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,26 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

