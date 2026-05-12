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WKN DE: A2QNAP / ISIN: KYG532631028

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12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kuaishou Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kuaishou Technology wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,653 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Kuaishou Technology einen Gewinn von 1,00 HKD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 33,44 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 34,86 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,53 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,72 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 148,72 Milliarden CNY, gegenüber 154,84 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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