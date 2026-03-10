Kuaishou Technology Aktie
WKN DE: A2QNAP / ISIN: KYG532631028
|
10.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kuaishou Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kuaishou Technology lädt voraussichtlich am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,21 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 38,94 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 38,27 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 CNY, gegenüber 3,86 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten auf durchschnittlich 142,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 137,59 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuaishou Technology
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kuaishou Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: Kuaishou Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Erste Schätzungen: Kuaishou Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kuaishou Technology
Aktien in diesem Artikel
|Kuaishou Technology
|6,64
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.