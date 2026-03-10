Erste Schätzungen: Kuaishou Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuaishou Technology lädt voraussichtlich am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,21 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 38,94 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 38,27 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 CNY, gegenüber 3,86 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten auf durchschnittlich 142,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 137,59 Milliarden HKD generiert wurden.

