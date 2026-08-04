Erste Schätzungen: Kuaishou Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuaishou Technology wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,849 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Kuaishou Technology einen Gewinn von 1,24 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 35,45 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 37,81 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 37 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,42 CNY je Aktie, gegenüber 4,72 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 147,84 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 154,84 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at