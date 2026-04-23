Kubota Aktie
WKN: 911656 / ISIN: US5011732071
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kubota legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kubota äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kubota 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.
Kubota soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,93 USD, gegenüber 5,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 20,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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