Erste Schätzungen: Kubota mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kubota wird voraussichtlich am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 45,92 JPY je Aktie gegenüber 35,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 762,62 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 712,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 185,12 JPY aus. Im Vorjahr waren 163,44 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3.178,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.018,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at