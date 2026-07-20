Kubota Aktie
WKN: 857751 / ISIN: JP3266400005
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kubota präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kubota gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 56,89 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Kubota einen Gewinn von 44,63 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 810,38 Milliarden JPY gegenüber 742,38 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 201,74 JPY je Aktie, gegenüber 163,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 3.211,78 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 3.018,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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