Kubota Aktie
WKN: 911656 / ISIN: US5011732071
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kubota präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kubota wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,06 USD, gegenüber 5,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 20,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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