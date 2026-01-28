Kubota Aktie
WKN: 911656 / ISIN: US5011732071
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kubota präsentiert Quartalsergebnisse
Kubota wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,876 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,27 Prozent auf 4,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 6,52 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 19,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kubota Corp (formerly Kubota Ltd)Shs American Deposit.Receipt Repr. 5 Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Kubota präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Kubota stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Kubota zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)