Erste Schätzungen: Kubota präsentiert Quartalsergebnisse

Kubota wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,876 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,27 Prozent auf 4,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 6,52 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 19,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at