WKN: 857751 / ISIN: JP3266400005

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kubota verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kubota präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kubota im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,49 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 28,25 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kubota in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 754,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 738,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 144,66 JPY, gegenüber 197,61 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2.971,64 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.016,28 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

