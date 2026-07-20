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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kubota verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kubota lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass Kubota für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Kubota soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,16 Milliarden USD, gegenüber 20,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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