Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kühne + Nagel International öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,38 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,80 Milliarden CHF – das würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,92 CHF aus, während im Vorjahreszeitraum 7,43 CHF vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,48 Milliarden CHF in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,48 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at