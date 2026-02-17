Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen 17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Kühne + Nagel International-Bilanz.

Kühne + Nagel International wird voraussichtlich am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 CHF. Im Vorjahresquartal waren 2,50 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,98 Prozent auf 6,22 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,76 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,82 CHF je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,97 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,70 Milliarden CHF, gegenüber 24,80 Milliarden CHF im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten