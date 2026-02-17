Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Kühne + Nagel International-Bilanz.

Kühne + Nagel International wird voraussichtlich am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 CHF. Im Vorjahresquartal waren 2,50 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,98 Prozent auf 6,22 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,76 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,82 CHF je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,97 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,70 Milliarden CHF, gegenüber 24,80 Milliarden CHF im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at