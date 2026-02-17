Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Erwartungen
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kühne + Nagel International wird voraussichtlich am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 CHF. Im Vorjahresquartal waren 2,50 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,98 Prozent auf 6,22 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,76 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,82 CHF je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,97 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,70 Milliarden CHF, gegenüber 24,80 Milliarden CHF im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
16.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)