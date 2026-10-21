Kura Sushi US a Aktie
WKN DE: A2PPS0 / ISIN: US5012701026
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kura Sushi USA A öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,181 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kura Sushi USA A noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Kura Sushi USA A nach den Prognosen von 9 Analysten 91,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,5 Millionen USD umgesetzt worden.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,158 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 330,7 Millionen USD, gegenüber 282,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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