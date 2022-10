Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kura Sushi USA A lässt sich voraussichtlich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kura Sushi USA A die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,048 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kura Sushi USA A -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 49,07 Prozent auf 41,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,228 USD, gegenüber -2,160 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 140,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 64,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at