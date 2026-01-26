Erste Schätzungen: Kuraray präsentiert Quartalsergebnisse

Kuraray lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,01 JPY gegenüber -44,500 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 220,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 212,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 76,44 JPY, gegenüber 96,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 808,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 826,90 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at