Erste Schätzungen: Kuraray stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kuraray öffnet voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 21,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuraray noch ein Gewinn pro Aktie von 6,43 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 205,15 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kuraray für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,02 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 108,20 JPY, gegenüber 23,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 860,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 808,45 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at