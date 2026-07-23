Kuraray Aktie
WKN: 858272 / ISIN: JP3269600007
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kuraray stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kuraray öffnet voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 21,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuraray noch ein Gewinn pro Aktie von 6,43 JPY in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 205,15 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kuraray für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,02 Milliarden JPY aus.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 108,20 JPY, gegenüber 23,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 860,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 808,45 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuraray Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kuraray stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Kuraray gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Kuraray stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Kuraray präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kuraray Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Kuraray Co. Ltd.
|9,55
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.