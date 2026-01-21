Erste Schätzungen: Kurita Water Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kurita Water Industries wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 103,13 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 82,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kurita Water Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 108,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 105,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 343,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 180,66 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 422,69 Milliarden JPY, gegenüber 408,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at