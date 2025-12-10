Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KUSURI NO AOKI wird voraussichtlich am 25.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,88 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,89 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 14,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 139,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 122,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 176,10 JPY, gegenüber 175,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 572,38 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 501,47 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

