KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2DGMT / ISIN: JP3266190002
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18.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KUSURI NO AOKI stellt voraussichtlich am 02.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 53,75 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,26 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KUSURI NO AOKI in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 144,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 129,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 184,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 175,42 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 569,40 Milliarden JPY, gegenüber 501,47 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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