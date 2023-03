Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KUSURI NO AOKI gibt voraussichtlich am 04.04.2023 die Zahlen für das am 28.02.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 109,69 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 95,98 JPY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 95,69 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 431,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 312,05 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 373,98 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 328,34 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at