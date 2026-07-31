Kweichow Moutai Aktie

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WKN: 766657 / ISIN: CNE0000018R8

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31.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kweichow Moutai informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kweichow Moutai präsentiert in der voraussichtlich am 15.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,80 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 40,92 Milliarden CNY – ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kweichow Moutai 39,65 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 33 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 68,31 CNY, gegenüber 65,66 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 179,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 145,18 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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