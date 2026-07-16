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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyivstar Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyivstar Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 326,0 Millionen USD für Kyivstar Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahr waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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