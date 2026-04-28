Kyivstar Group Aktie
WKN DE: A41DZD / ISIN: BMG5331N1011
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyivstar Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kyivstar Group äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,352 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 310,0 Millionen USD für Kyivstar Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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