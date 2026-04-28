Erste Schätzungen: Kyivstar Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyivstar Group äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,352 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 310,0 Millionen USD für Kyivstar Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at