Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Kyndryl stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kyndryl gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyndryl Holdings
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kyndryl stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Kyndryl verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Kyndryl legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Kyndryl verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kyndryl Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Kyndryl Holdings
|10,63
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.