Erste Schätzungen: Kyndryl stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyndryl gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at