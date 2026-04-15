Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh Aktie
WKN: 865545 / ISIN: US5015562037
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyocera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyocera lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,089 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kyocera einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kyocera in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD im Vergleich zu 3,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,562 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,110 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,21 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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