Erste Schätzungen: Kyocera verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyocera wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 20,63 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Kyocera einen Verlust von -12,600 JPY je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 493,47 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 506,22 Milliarden JPY aus.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,68 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 17,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.994,33 Milliarden JPY, gegenüber 2.014,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at