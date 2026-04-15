Kyocera Aktie
WKN: 860614 / ISIN: JP3249600002
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyocera veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kyocera lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kyocera die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,13 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 244,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,10 JPY je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 522,40 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyocera für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 501,55 Milliarden JPY aus.
Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 87,29 JPY, gegenüber 17,11 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2.024,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.014,45 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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