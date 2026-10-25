Kyoritsu Maintenance Aktie
WKN: 896181 / ISIN: JP3253900009
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kyoritsu Maintenance veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 65,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyoritsu Maintenance noch ein Gewinn pro Aktie von 63,85 JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,02 Milliarden JPY – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyoritsu Maintenance 62,76 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 205,73 JPY, während im vorherigen Jahr noch 221,84 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,85 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,25 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyoritsu Maintenance Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Kyoritsu Maintenance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Kyoritsu Maintenance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Kyoritsu Maintenance Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Kyoritsu Maintenance Co Ltd
|19,20
|1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.