Kyoritsu Maintenance Aktie

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WKN: 896181 / ISIN: JP3253900009

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance legt Quartalsergebnis vor

Kyoritsu Maintenance lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 31,44 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 35,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 23,18 JPY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 49,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 58,49 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyoritsu Maintenance für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,70 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 203,48 JPY je Aktie, gegenüber 186,56 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 268,30 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 228,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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