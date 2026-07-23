Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyoritsu Maintenance wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Kyoritsu Maintenance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,99 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 46,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,92 Prozent auf 60,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyoritsu Maintenance noch 56,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 201,66 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 221,84 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 274,24 Milliarden JPY, gegenüber 275,25 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at