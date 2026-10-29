Kyoto Financial Group Aktie

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WKN DE: A3EVCZ / ISIN: JP3252200005

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyoto Financial Group,Inc legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyoto Financial Group,Inc wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 80,38 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 48,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 50,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 19,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 40,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 228,95 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 338,85 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,10 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 365,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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