Kyoto Financial Group Aktie

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WKN DE: A3EVCZ / ISIN: JP3252200005

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyoto Financial Group,Inc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyoto Financial Group,Inc veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 48,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 45,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,60 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 33,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 219,76 JPY je Aktie, gegenüber 338,85 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 172,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 365,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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