25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyowa Hakko Kogyo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyowa Hakko Kogyo stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 47,45 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,58 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 132,52 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 106,86 JPY, gegenüber 113,06 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 483,71 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 495,56 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

