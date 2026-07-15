KYUDENKO Aktie
WKN: 876333 / ISIN: JP3247050002
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KYUDENKO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KYUDENKO präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 117,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren 109,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 109,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 627,54 JPY, gegenüber 566,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 502,31 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 476,12 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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