Erste Schätzungen: KYUDENKO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KYUDENKO stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass KYUDENKO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 113,72 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 102,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll KYUDENKO nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 106,90 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,16 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 624,87 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 566,25 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 505,27 Milliarden JPY, gegenüber 476,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at