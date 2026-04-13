Erste Schätzungen: KYUDENKO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KYUDENKO wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 197,84 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 113,93 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 153,26 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 543,25 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 408,36 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 477,92 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 473,95 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at