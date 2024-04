Erste Schätzungen: Kyushu Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyushu Electric Power präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -18,300 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kyushu Electric Power noch 68,70 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 658,90 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kyushu Electric Power einen Umsatz von 653,79 Milliarden JPY eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 299,10 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -123,800 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2.151,58 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2.221,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at