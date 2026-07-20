Erste Schätzungen: Kyushu Railway Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyushu Railway Company präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 94,58 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,13 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Kyushu Railway Company 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 122,11 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kyushu Railway Company 117,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 342,35 JPY je Aktie, gegenüber 295,39 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 525,95 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 500,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at