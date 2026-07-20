Kyushu Railway Company Aktie
WKN DE: A2ASC1 / ISIN: JP3247010006
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyushu Railway Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kyushu Railway Company präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 94,58 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,13 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Kyushu Railway Company 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 122,11 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kyushu Railway Company 117,52 Milliarden JPY umsetzen können.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 342,35 JPY je Aktie, gegenüber 295,39 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 525,95 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 500,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyushu Railway Company
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kyushu Railway Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Kyushu Railway Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Kyushu Railway Company
Aktien in diesem Artikel
|Kyushu Railway Company
|19,70
|4,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.