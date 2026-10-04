L&T Technology Services Aktie
WKN DE: A2ASHK / ISIN: INE010V01017
|
04.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: L&T Technology Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
L&T Technology Services wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 35,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 31,02 INR je Aktie erzielt worden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,13 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 141,92 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 120,71 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 121,64 Milliarden INR, gegenüber 109,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L&T Technology Services Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: L&T Technology Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: L&T Technology Services legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: L&T Technology Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: L&T Technology Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu L&T Technology Services Ltd
Aktien in diesem Artikel
|L&T Technology Services Ltd
|3 266,20
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.