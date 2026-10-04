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WKN DE: A2ASHK / ISIN: INE010V01017

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04.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: L&T Technology Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

L&T Technology Services wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 35,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 31,02 INR je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,13 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 141,92 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 120,71 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 121,64 Milliarden INR, gegenüber 109,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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