Erste Schätzungen: L3Harris Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

L3Harris Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,81 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 23,56 Milliarden USD, gegenüber 21,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at