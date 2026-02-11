La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 b Aktie
WKN DE: A2AC12 / ISIN: MX01LA050010
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B lässt sich voraussichtlich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,457 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B ein EPS von 0,380 MXN je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent auf 12,51 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,42 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,47 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,18 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 47,81 Milliarden MXN, gegenüber 43,28 Milliarden MXN im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
