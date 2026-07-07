Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird voraussichtlich am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,614 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,03 Prozent verringert. Damals waren 0,740 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent auf 13,38 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,23 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 MXN, gegenüber 2,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 52,51 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,63 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at