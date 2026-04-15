La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 b Aktie
WKN DE: A2AC12 / ISIN: MX01LA050010
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,728 MXN gegenüber 0,680 MXN im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,05 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B einen Umsatz von 11,08 Milliarden MXN eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 MXN, wohingegen im Vorjahr noch 2,49 MXN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,66 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,63 Milliarden MXN waren.
Redaktion finanzen.at
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