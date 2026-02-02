Erste Schätzungen: Labcorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Labcorp wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,93 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 131,18 Prozent erhöht. Damals waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,33 USD, gegenüber 8,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 13,99 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,01 Milliarden USD generiert worden waren.

