Labcorp Holdings Aktie

Labcorp Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40C39 / ISIN: US5049221055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Labcorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Labcorp wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,93 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 131,18 Prozent erhöht. Damals waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,33 USD, gegenüber 8,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 13,99 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,01 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Labcorp Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Labcorp Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Labcorp Holdings Inc Registered Shs 226,00 -0,88% Labcorp Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen