Labcorp Holdings Aktie
WKN DE: A40C39 / ISIN: US5049221055
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Labcorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Labcorp wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Labcorp ein EPS von 2,52 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,35 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,86 USD je Aktie, gegenüber 10,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 14,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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