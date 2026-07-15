Labcorp Holdings Aktie
WKN DE: A40C39 / ISIN: US5049221055
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Labcorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Labcorp wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,78 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,16 Prozent auf 3,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 14,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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